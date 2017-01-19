НБУ за рік видав валютні ліцензії 17 небанківським фінансовим установам

Національний банк України минулого року видав генеральні ліцензії на здійснення валютно-обмінних операцій 17 небанківським фінансовим установам, в той час як в 2015 році такі ліцензії отримали 11 небанківських фінансових установ, повідомляється на сайті регулятора.

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"Національний банк зацікавлений у розвитку легального ринку валютно-обмінних операцій, одночасно посилюючи контроль за діяльністю його учасників. Зокрема, перед наданням ліцензії Національний банк перевіряє структуру власності заявників, фінансовий стан і джерела походження коштів для формування капіталу компанії, яка має намір здійснювати діяльність з обміну валют. Наше завдання - створити умови для функціонування прозорого, цивілізованого конкурентного готівкового валютного ринку. У 2017 році ми плануємо продовжити вдосконалення ліцензійних умов для здійснення обміну валют та посилити контроль за ліцензіатами, які вже отримали відповідні дозволи", - цитуються в повідомленні слова начальника Управління реєстрації та ліцензування Олександра Бевза.

За даними НБУ, всього станом на 1 січня 2017 року генеральні ліцензії НБУ, що дозволяють займатися валютно-обмінними операціями, були у 30 небанківських фінансових установ та національного оператора поштового зв'язку "Укрпошта".

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня 2016 року почав діяти Реєстр приміщень, в яких здійснюється діяльність з обміну валют або надання інших фінансових послуг з використанням готівки в національній та іноземній валютах. З реєстром можна ознайомитись на сайті регулятора.