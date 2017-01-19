Валютні гойдалки: гривня "відвоювала" у долара 14 копійок

У четвер, 19 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,41/27,48 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 29,2409/29,3156 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4655/0,4682 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 27,4448 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 176 угод на суму 76,18 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 18 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,56/27,62 грн/дол.

Котирування гривні до євро на рівні 29,4230/29,4871 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4376/0,4397 грн/рубль.