Суд заарештував майно екс-власника банку "Михайлівський"

Як зазначається у рішенні суду, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, суд ухвалив таке рішення за зверненням прокуратури Києва у рамках розслідування справи про махінації в банку «Михайлівський» напередодні банкрутства фінустанови.

Читайте такожВкладникам банку "Михайлівський" призупинять виплати

Згідно з рішенням суду, в тому числі накладено арешт на кілька земельних ділянок та нежитлових приміщень у Київській області, на нежитлові приміщення торговельних центрів у Черкасах і в Одесі, на свердловину в Київській області, нежитлові приміщення у Криму (Севастополь, Ялта, Сімеїз).

Як наголошується в документі, постанова підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена в Апеляційному суді Києва протягом 5 днів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав банк «Михайлівський» неплатоспроможним 23 травня 2016 року. Напередодні, 20 травня, голова правління банку Ігор Дорошенко залишив посаду, при цьому банк провів низку сумнівних операцій з переказу вкладів фізосіб з пов'язаних компаній «Кредитно-інвестиційний центр» і «Інвестиційно-розрахунковий центр», що збільшило навантаження на Фонд гарантування на 1 млрд грн - до 2,6 млрд грн.

Крім того, напередодні введення тимчасової адміністрації банк «Михайлівський» уклав договори факторингу з фінансовими компаніями «Фагор» і «Плеяда», згідно з якими поступився правами вимоги за своїми кредитами. Згодом Фонд гарантування вкладів визнав ці договори нікчемними, проте зазначені компанії намагаються відстоювати свої інтереси через суд.

19 листопада минулого року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, заподіяної зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг», який прирівнює більшість сумнівних вкладів до банківських.