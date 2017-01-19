Бахматюку потрібно дати можливість реструктурувати борги, займатися експортом і зміцненням економіки - нардеп

Про це сьогодні в парламенті заявив Анатолій Матвієнко, заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенка».

«Я прочитав відкритого листа Олега Бахматюка (власник найбільшого в країні агрохолдингу Ukrlandfarming- Ред.). Я розумію, що у нашої держави немає бажання займатися тим, що створює основу політики - тобто економікою. Економіка знищується. У нас немає економічної політики. У нас є бажання ділити те, що всихає все більше і більше. Держава перебуває в стані війни, окуповані території позбавили бізнес безлічі активів. Ціни на виробничі активи в Україні впали через те, що їх не можна зараз закласти під отримання кредиту. Власники виявилися в складній ситуації. Що в такій ситуації робити? Розігнати багатотисячні трудові колективи, забрати активи, заморозити бізнес, щоб потім продати його за безцінь без будь-яких гарантій, що цей бізнес знову запрацює? Або реструктурувати борги власника, змусити його за узгодженим графіком розраховуватися з боргами, дати підтримку і можливість отримувати кредити, займатися господарством, займатися експортом, і зміцнювати економіку, платити податки і формувати бюджет?», - заявив Матвієнко.

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За його словами, відповідь на питання - підтримувати або знищувати вітчизняного виробника і експортера, очевидна для всіх, крім керівництва Національного банку.

«Позиція НБУ незрозуміла. Моя версія - вони намагаються дістатися до активів, щоб потім за спекулятивною ціною ці активи продати і взяти хабар у того, кому-то ці активи за безцінь дісталися. Держава свої борги реструктурувала, і це ми вважаємо успіхом. Чому тоді борги бізнесу, який не виїхав і нічого не вивіз, а вклав у вигляді капітальних інвестицій, ми сьогодні хочемо забрати, щоб за безцінь їх продати і нажитися на хабарі. Це політика безвідповідальності», - вважає Матвієнко.

Заступник голови БПП впевнений, що керівники держави повинні змусити Національний банк переглянути свою позицію по відношенню до Ukrlandfarming. «Президент разом з прем'єром повинні, нарешті, зрозуміти, що глава Національного банку повинна працювати на стабільну економіку, а не на її всихання», - підкреслив Матвієнко.

Нагадаємо, власник найбільшого українського агрохолдингу Ukrlandfarming Олег Бахматюк заявив, що Національний банк України і його керівництво «фактично знищують компанію», і попросив вище керівництво країни втрутитися в ситуацію.

Бахматюк зазначив, що ініціював зустрічі в Адміністрації президента, на яких була озвучена позиція компанії щодо можливої ​​реструктуризації заборгованості банків «Фінансова ініціатива» та VAB перед НБУ.

«Пропозиція заснована на успішної реструктуризації близько $ 1,5 млрд заборгованості перед зовнішніми кредиторами Ukrlandfarming, в числі яких практично всі провідні світові фінансові гравці», - зазначив Бахматюк.

Але замість конструктивного діалогу, вважають в агрохолдингу, Нацбанк займається маніпуляціями та провокаціями, спрямованими на заподіяння шкоди діловій репутації компанії і акціонерам, а також на розбалансування фінансового стану бізнесу. В агрохолдингу просять президента і прем'єр-міністра втрутитися в ситуацію, що склалася і «перевести протистояння в цивілізований діалог».