Суд у Лондоні проводить завершальний день слухань у справі "боргу Януковича", українська сторона нагадала про погрози Росії

У Лондоні Високий суд Англії, сьогодні, 19 січня проводить завершальний день слухань російського подання щодо пришвидшення рішення у справі про позов Росії до України через борг у три мільярди доларів, які уряд колишнього президента України Віктора Януковича позичив в останні місяці перебування при владі, передає кореспондент «Радіо Свобода».

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Зазначається, що попередні два дні суд слухав аргументи спочатку представників Російської Федерації, а потім України.

Під час засідання представник української сторони нагадав судді про погрози Росії Україні у 2013 році про торгівельну війну і підтримку сепаратизму у разі асоціації з ЄС.

"Російські погрози щодо України втілилися упродовж кількох місяців", - представник укр. сторони на судовому слуханні у Лондоні. — Богдан Цюпин (@bohdannews) 19 января 2017 г.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Кремлі незадоволені, що Міжнародний валютний фонд змінив свої правила, які дозволяють кредитувати Україну без сплати Росії боргу екс-президента Віктора Януковича в 3 мільярди доларів.

Про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков. «Москва послідовно виступала і виступає проти модифікації правил виділення нових траншів під конкретні ситуації, під миттєву політичну кон'юнктуру, про що, власне, йдеться у випадку з Україною», - сказав Пєсков.