Bloomberg: гривня стане найстабільнішою з нестабільних валют світу в 2017 році

Волатильність гривні в 2017 році буде незначною і українська валюта буде найстабільнішою у світі.

Про це йдеться в огляді аналітиків Bloomberg.

Згідно з їхніми підрахунками, інфляція в Україні у 2017 році коливатиметься в межах 10%, що є одним з головних факторів ризику для економіки країни.

Аналітики рейтингового агентства вважають, що коефіцієнт ризику для України в 2017 році складе 21,5%, оскільки прогнозований рівень інфляції перевищує закладений у державний бюджет на 2%.

Читайте такожЕксперт назвав причини сезонних стрибків курсу гривні

Однак, серед країн, з яких робився прогноз, Україна посідає далеко не перше місце.

Так, прогнозований рівень інфляції в Гані становить 11,8%, Нігерії - 12,6%, Єгипті – 17,4%, Аргентині – 23,7%. Ну і лідирує за рівнем скорочення споживчої спроможності населення Венесуела з прогнозованим рівнем інфляції в 403,5%.

Найстабільнішою країною по зростанню цін Швейцарія. Очікуваний в 2017 році рівень інфляції в цій державі складе 0,3%.