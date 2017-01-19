НБУ визнав неплатоспроможним ще один банк
Правління НБУ прийняло рішення про віднесення ВАТ "Банк "Народний капітал" до категорії неплатоспроможних.
Національний банк України 19 січня прийняв рішення про віднесення банку "Народний капітал" до категорії неплатоспроможних.
Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на рішення правління Нацбанку від 19 січня.
"Правління Національного банку України від 19 січня 2017 року прийняло рішення про віднесення ВАТ "Банк "Народний капітал" до категорії неплатоспроможних", - йдеться в повідомленні.
Регулятор повідомив, що в липні 2016 року банк був віднесений до категорії проблемних у зв'язку з невідповідністю його структури власності вимогам щодо прозорості. Протягом терміну проблемності банк не привів свою діяльність у відповідність з вимогами законодавства. При цьому Національний банк звертав увагу банку та його акціонерів на цю проблему ще з грудня 2014 року.
"На сьогодні більше 85% акцій банку належить особам, жодне з яких не є власником істотної участі в банку. Єдиним власником істотної участі в банку є Валерій Макаренко (14,24%), який отримав таку істотну участь з порушенням закону без погодження Національного банку", - йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, акціонери банку в 2016 році подали кілька пакетів документів для погодження істотної участі, але за цими документами Нацбанк прийняв рішення про заборону придбання істотної участі із-за незадовільного фінансового стану заявників і неможливості підтвердження джерел походження їх коштів.
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Регулятор нагадав, що 16 січня 2017 року "Народний капітал" прийняв рішення про ліквідацію за ініціативою власників і подав документи в Національний банк для отримання згоди на ліквідацію. Але відповідно до статті Закону України "Про банки і банківську діяльність", таку згоду може бути надано тільки за відсутності ознак, за якими банк може бути віднесено до категорії проблемних або неплатоспроможних.
НБУ уточнив, що кошти 99% вкладників банку будуть відшкодовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів у обсязі близько 11 мільйонів гривень.
Як повідомляв УНІАН, у ході очищення банківської системи за 2014-2017 роки НБУ прийняв рішення про виведення з ринку відносно 88 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 - 2015, 21 - в 2016 і 1 - в 2017 році. Рішення про скасування регулятор прийняв стосовно 81 з цих банків. Тільки 1 банк відновив роботу після продажу інвестору.