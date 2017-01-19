НБУ визнав неплатоспроможним ще один банк

Національний банк України 19 січня прийняв рішення про віднесення банку "Народний капітал" до категорії неплатоспроможних.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на рішення правління Нацбанку від 19 січня.

"Правління Національного банку України від 19 січня 2017 року прийняло рішення про віднесення ВАТ "Банк "Народний капітал" до категорії неплатоспроможних", - йдеться в повідомленні.

Регулятор повідомив, що в липні 2016 року банк був віднесений до категорії проблемних у зв'язку з невідповідністю його структури власності вимогам щодо прозорості. Протягом терміну проблемності банк не привів свою діяльність у відповідність з вимогами законодавства. При цьому Національний банк звертав увагу банку та його акціонерів на цю проблему ще з грудня 2014 року.

"На сьогодні більше 85% акцій банку належить особам, жодне з яких не є власником істотної участі в банку. Єдиним власником істотної участі в банку є Валерій Макаренко (14,24%), який отримав таку істотну участь з порушенням закону без погодження Національного банку", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, акціонери банку в 2016 році подали кілька пакетів документів для погодження істотної участі, але за цими документами Нацбанк прийняв рішення про заборону придбання істотної участі із-за незадовільного фінансового стану заявників і неможливості підтвердження джерел походження їх коштів.

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Регулятор нагадав, що 16 січня 2017 року "Народний капітал" прийняв рішення про ліквідацію за ініціативою власників і подав документи в Національний банк для отримання згоди на ліквідацію. Але відповідно до статті Закону України "Про банки і банківську діяльність", таку згоду може бути надано тільки за відсутності ознак, за якими банк може бути віднесено до категорії проблемних або неплатоспроможних.

НБУ уточнив, що кошти 99% вкладників банку будуть відшкодовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів у обсязі близько 11 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, у ході очищення банківської системи за 2014-2017 роки НБУ прийняв рішення про виведення з ринку відносно 88 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 - 2015, 21 - в 2016 і 1 - в 2017 році. Рішення про скасування регулятор прийняв стосовно 81 з цих банків. Тільки 1 банк відновив роботу після продажу інвестору.