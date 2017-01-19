Україна та МВФ мають намір узгодити виконання програми реформ в найближчі дні - голова Фонду

Україна і ключовий кредитор країни - Міжнародний валютний фонд має намір найближчими днями остаточно узгодити всі деталі виконання програми реформ, повідомила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард, коментуючи підсумки переговорів з президентом України Петром Порошенком.

"Ми провели продуктивну зустріч, обговорили деталі реформ, які вже проведено. У мене є всі підстави вважати, що технічні питання, які залишилися і повинні бути вирішені, будуть успішно виконані, і в найближчі дні ми все узгодимо. І (третій - УНІАН) перегляд програми буде завершено", - сказала Лагард.

У свою чергу президент Порошенко подякував голові МВФ за підтримку і пообіцяв, що вся необхідна робота буде завершена вчасно.

"У нас хороша співпраця з МВФ, ми продовжимо нашу роботу на наступній стадії (виконання програми реформ - УНІАН)", - сказав Порошенко, зазначивши, що Фонд був і залишається ключовою підтримкою перетворень в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) об'ємом 17,5 мільярда доларів у вересні 2016 року – після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна вже отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 мільярда доларів.

У листопаді 2016 року в Україні працювала місія МВФ, яка висловила задоволення ходом реформ і яка погодила параметри бюджету на 2017 рік. У Києві розраховували, що за підсумками роботи місії відбудеться засідання Ради директорів Фонду, і країна отримає четвертий кредитний транш розміром 1,3 мільярда доларів. Однак засідання не відбулося ні в листопаді, ні в грудні, хоча Україна виконала всі рекомендації Фонду, як в частині прийняття держбюджету на 2017 рік, так і в частині відновлення банківської системи та націоналізацію найбільшого в країні банку "Приватбанку".

У Міністерстві фінансів очікують, що засідання Ради директорів МВФ по Україні відбудеться наприкінці січня - початку лютого поточного року. У самому Фонді відзначали, що точної дати засідання немає, але воно може відбутися "в найближчі тижні". Якщо рішення Фонду буде позитивним, Україна може розраховувати на отримання четвертого траншу в розмірі 1,3 мільярда доларів. Крім того, Україна і МВФ підпишуть оновлений Меморандум про співпрацю, що передбачає подальші етапи роботи і ключові реформи, необхідні для отримання коштів.

Підтримка України з боку міжнародних фінансових організацій, особливо МВФ, а також урядів країн "Великої сімки" залишається важливим елементом забезпечення економічної стабільності та ефективності реформ в країні