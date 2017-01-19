Гривня закрила міжбанк на рівні 27,60 за долар

У четвер, 19 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,53/27,60 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,19/29,26 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,4422 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 520 угод на суму 260,04 мільйона доларів.