Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 20 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2744,2159 (19 січня – 2749,1865)

100 EUR – 2927,5295 (19 січня – 2931,7325)

10 RUR – 4,6236 (19 січня – 4,6452)

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Як повідомляв УНІАН, 19 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,53/27,60 гривні/долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,19/29,26 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,4422 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 520 угод на суму 260,04 мільйона доларів.