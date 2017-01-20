У Лондоні завершилися слухання за позовом Росії до України у справі про "кредит Януковича"

Рішення суддя оголосить пізніше, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Кредит був виданий уряду Віктора Януковича під час Майдану, і Україна вважає його політичним хабарем тодішньому президенту.

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Україна доводила в суді, що, по-перше, кредит був узятий під тиском Росії, яка домагалася відмови України від договору про асоціацію з Євросоюзом, до того ж уряд Януковича, погодившись на цей кредит, порушив закон про бюджет, у якому був встановлений ліміт запозичень на рік.

По-друге, з точки зору України, подальші дії Росії - анексія Криму та підтримка війни на сході України - дають Києву законні підстави відмовитися від виплати.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Лондоні Високий суд Англії, вчора, 19 січня провів заключний день слухань російського подання щодо прискорення рішення по справі про позов Росії до України через борг в три мільярди доларів, які уряд колишнього президента України Віктора Януковича позичив в останні місяці перебування при владі.

Нагадаємо, в Кремлі незадоволені, що Міжнародний валютний фонд змінив свої правила, які дозволяють кредитувати Україну без сплати Росії боргу екс-президента Віктора Януковича в 3 мільярди доларів.

«Москва послідовно виступала і виступає проти модифікації правил виділення нових траншів під конкретні ситуації, під миттєву політичну кон'юнктуру, про що, власне, йде мова у випадку з Україною», - сказав Пєсков.