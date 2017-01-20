Економіка Китаю минулого року показала найгірший темп зростання за 26 років

Темпи зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) Китаю минулого року сповільнилися до 6,7% проти 6,9% в 2015 році. Це найгірший показник за останні 26 років, наголошується в доповіді державного статистичного бюро КНР.

Читайте такожКитайський експорт на фоні страхів про торгову війну зі США показав максимальне падіння з 2009 року

Тим не менше, ці цифри збігаються з офіційними прогнозами влади, озвученими на початку 2016 року, пише Прайм.

"Згідно з попередніми даними, валовий внутрішній продукт Китаю в 2016 році становив 74,41 трильйона юанів (близько 10,84 трильйона доларів), що на 6,7% більше, ніж минулого року.

Зокрема, річне зростання ВВП в першому кварталі становило 6,7%, у другому — 6,7%, у третьому — 6,7%, у четвертому — 6,8%", — наголошується в документі Дежстатбюро Китаю.

А от зростання доходу на душу населення в КНР за минулий рік зросло на 8,4% і становило 23,821 тис юанів ($3,47 тис.). Чистий дохід після сплати податків городян зріс менше: на 7,8% — до 33,616 тис. юанів. Дохід селян у відсотковому відношенні зріс на 8,2% — до 12,363 тис. юанів. Доходи бідного населення в середньому становили 5,529 тис. юанів.