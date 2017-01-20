Фонд гарантування відновлює виплати вкладникам банку "Михайлівський"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 20 січня відновлює виплати вкладникам ліквідованого банку «Михайлівський», припинені для доповнення реєстру вкладників.

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Як повідомила прес-служба фонду, вкладники банку до 2 березня включно можуть звертатися до установ трьох банків-агентів, залежно від місця реєстрації проживання за паспортом, вказаною в договорі з банком «Михайлівський».

Вкладники, в яких вказані Автономна Республіка Крим і м. Севастополь, а також Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька і Чернігівська області, можуть звертатися до «ПУМБ».

Волинська, Запорізька, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська та Хмельницька область – «ТАСкомбанк».

Київська область і м. Київ, а також вкладники - нерезиденти зможуть отримати відшкодування в «Альфа Банку».

Фонд нагадав, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більш як 200 тис. грн.

Також повідомляється, що оновлений реєстр виплат містить інформацію за заявами вкладників, отриманими Фондом до 30 грудня 2016 року включно, а заяви, отримані після цієї дати, будуть включені до наступнуго реєстру виплат.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав банк «Михайлівський» неплатоспроможним 23 травня 2016 року. Напередодні, 20 травня, голова правління банку Ігор Дорошенко залишив посаду, при цьому банк провів ряд сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб з пов'язаних компаній «Кредитно-інвестиційний центр» і «Інвестиційно-розрахунковий центр», що збільшило навантаження на Фонд гарантування на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Крім того, напередодні введення тимчасової адміністрації банк «Михайлівський» уклав договори факторингу з фінансовими компаніями «Фагор» і «Плеяда», згідно з яким уступив права вимоги за своїми кредитами. Згодом Фонд гарантування вкладів визнав ці договори нікчемними, однак зазначені компанії намагаються відстоювати свої інтереси через суд.

19 листопада минулого року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, заподіяної зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг», який прирівнює більшість сумнівних вкладів до банківських.