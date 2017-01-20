НБУ посилив вимоги до інкасаторських компаній

Національний банк України посилив вимоги до компаній, що надають банкам послуги з інкасації (СІТ-компаніям), зобов'язавши їх надавати документи про структуру власності та ділову репутацію керівника підрозділу інкасації.

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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №4, що набирає чинності з 20 січня, якою регулятор уточнив вимоги до порядку видачі ліцензій на надання банкам послуг з інкасації.

Крім документів про структуру власності та ділову репутацію, Нацбанк зобов'язав компанії надавати документи про фінансовий стан, що підтверджують легальність походження коштів для матеріально-технічного забезпечення діяльності.

Нацбанк пояснив, що нові вимоги будуть сприяти максимально прозорому здійсненню інкасації банків сторонніми компаніями.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України представив банківському співтовариству нову концепцію організації готівкового обігу, в основі якої передача частини функцій регулятора в регіонах іншим учасникам ринку - банкам і компаніям Cash-in-Transit (СІТ-компаніям).

Нова модель, яка використовується в таких країнах, як Великобританія, Бразилія, Голландія, Фінляндія та Швеція, дозволить знизити витрати на готівковий обіг, розвинути конкурентний ринок інкасаторських послуг та знизити частку готівкового обігу в користь безготівкового.

У грудні 2016 року Національний банк України видав першу ліцензію на надання банкам послуг з інкасації компанії «СІТ Сек'юріті» і повідомив, що розглядає пакети документів ще двох СІТ-компаній.