У Росії кожен п'ятий співробітник банківської системи може залишитися без роботи

Зараз у банківському секторі РФ працює близько 700 тис. людей, і сектор не росте: протягом восьми років роботу втратить кожен п'ятий банківський працівник, пише "Комерсант".

В умовах триваючого розчищення ринку, коли щорічно близько ста банків втрачають ліцензію, знайти роботу цим менеджерам буде непросто.

Про глобальне скорочення штату Сбербанку 19 січня на економічному форумі в Давосі заявив його глава Герман Греф. «Якщо ми подивимося на наше майбутнє, то зараз у нас 330 тис. співробітників, але в 2025 році, я думаю, у нас буде тільки половина з них», - заявив Греф. За його словами, через вісім років всі банківські операції будуть проводитися дистанційно. У прес-службі Сбербанку не відповіли на запит щодо деталей плану з оптимізації штату співробітників.

Читайте такожСуд залишив без розгляду позов "Сбербанку" про стягнення з "Укрзалізниці" $55 мільйонівВсього в російській банківській системі, за даними щоквартальних звітів емітентів, працює близько 700 тис. людей. Якщо скорочення співробітників Сбербанку буде відбуватися переважно в Росії, то з урахуванням звільнення 130 тис. осіб протягом восьми років роботу в секторі втратить кожен п'ятий співробітник. При цьому з урахуванням розчищення ринку — з 2014 року ліцензії втратили понад 300 банків, і цей процес ще не завершений — працевлаштуватися за фахом цим людям буде непросто.

Оголошене скорочення логічно в контексті активної діджиталізації банківського сектора, коли більшість операцій проводиться в дистанційному режимі. «Діджитал — тренд, який охопить більшість фінансових інститутів у світі, і скорочення персоналу вдвічі — тільки звучить лякаюче»,— вважає аналітик Moody's Ольга Ул'ьянова. Вона очікує, що мова піде про «перетікання» персоналу в інші сфери.

Однак адаптуватися до цього процесу зможуть далеко не всі. На думку експертів, проблеми виникнуть у «класичних» банківських працівників, особливо старшого віку.