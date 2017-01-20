Суд щодо "кредиту Януковича": у Росії розповіли про дати та результати, які їх влаштують

11:00, 20 січня 2017
Фінанси
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Мінфін РФ сподівається, що суд Лондона погодиться прискорено розглянути позов щодо «кредиту Януковича» на 3 млрд доларів.

Ілюстрація REUTERS

Міністерство фінансів РФ розраховує, що суд у Лондоні задовольнить клопотання Росії про прискорений розгляд позову до України щодо кредиту на 3 млрд доларів, який уряд екс-президента Віктора Януковича отримав взимку 2013 року.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінфіну РФ.

«Учора у Високому суді Лондона завершилися перші слухання за позовом до України компанії The Law Debenture Trust Corporation, яка представляє як довіритель інтереси Росії як єдиного власника єврооблігацій України на суму 3 млрд доларів США, по яких емітент перебуває в дефолті вже понад рік. Слухання були присвячені винятково вивченню клопотання російської сторони про розгляд позову в прискореному порядку. Суд вислухав позиції сторін і вийшов для прийняття рішення. Як показує практика, на винесення вердикту суду може знадобитися від одного до трьох місяців», - йдеться в повідомленні.

«Ми впевнені, що наведена відповідачем аргументація не витримує критики, і чекаємо якнайшвидшого винесення судом рішення про задоволення клопотання російської сторони про прискорений розгляд поданого позову до України», - заявили в Мінфіні РФ.

Як повідомляв УНІАН, Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом до України в лютому 2016 року. Предметом спору є кредит, виданий у грудні 2013 року за домовленістю між президентом РФ Володимиром Путіним і Януковичем шляхом викупу євробондів України через Ірландську фондову біржу.

Україна включила російський кредит у периметр реструктуризації держборгу, яку успішно завершила щодо 13 з 14 випусків облігацій у листопаді 2015 року. «Російські» облігації не ввійшли у список паперів, які пройшли реструктуризацію, через відмову РФ від участі в цьому процесі. Російська сторона наполягала на отриманні кращих умов, ніж у інших кредиторів, що заборонено угодою з власниками реструктурованих облігацій.

МВФ у грудні 2015 року визнав борг України перед РФ офіційним, при цьому пом'якшивши вимоги у своїй політиці кредитування країн, які мають боргові проблеми, зокрема по суверенному боргу, що дасть змогу продовжити співпрацю з нашою країною навіть за умови несплати боргів.

У зв'язку з відмовою РФ від участі в борговій операції Кабінет міністрів України в грудні 2015 року ввів мораторій на виплату за «російськими» бондами, а згодом рішенням Верховної Ради цей мораторій було встановлено як безстроковий.

За оцінками експертів, судовий розгляд з Росією буде складним і займе кілька років, однак не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, при цьому рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для миттєвої сплати боргу.

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