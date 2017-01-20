Віце-прем'єр розповів депутатам про "рекордні" темпи виходу української економіки з тіні

Економіка України в 2016 році відновила зростання, продемонструвавши збільшення ВВП у січні-вересні 2016 року на 1,3%, і почала виходити з тіні рекордними темпами - на рівні 5 п.п.

Читайте такожМінекономрозвитку: рівень тіньової економіки України знизився до 38% ВВП

Про це заявив перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час Години уряду у Верховній Раді.

«Економіка України в 2016 подолала наслідки тривалої економічної кризи. За підсумками 9 місяців 2016 року зростання реального ВВП становило 1,3%... Нам вдалося відновити довіру громадян до української економіки. Рівень тіньової економіки знизився на рекордні 5 процентних пунктів», - сказав він.

За словами Кубіва, вперше економіка країни зростає не через зовнішні чинники, а в зв‘язку з внутрішніми інвестиціями та споживчий попит.

Також керівник Мінекономрозвитку зазначив, що Україні вперше з 2012 року вдалося відновити зростання машинобудування та інших галузей промислового виробництва, наростити експорт промобладнання і стабілізувати обсяги експорту.

«Прогноз на 2017 рік доволі оптимістичний. Ми прогнозуємо зростання ВВП на рівні 3%», - наголосив Кубів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі 2016 року, за уточненими даними, зріс порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 2%. Рівень тіньової економіки України в першій половині 2016 року знизився до 38% із 41%.

Державний бюджет на 2017 рік передбачає зростання ВВП України на рівні 3%, Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України в 2017 році на рівні 2,5%.

За словами Кубіва, Міністерство економічного розвитку і торгівлі в 2017 році планує забезпечити зростання економіки за рахунок стимулювання основних точок - зростання чистого експорту, залучення інвестицій та поліпшення бізнес-клімату.