Українці за три тижні закрили майже 160 тисяч приватних підприємств

Протягом трьох тижнів з моменту підписання президентом України закону, що вносить зміни в роботу фізичних осіб-підприємців, було закрито 158,186 тис. підприємств фізичних осіб.

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Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot.

«27 грудня президент підписав зміни в роботі фізичних осіб-підприємців. З 1 січня ФОП мають сплачувати єдиний соціальний внесок - 704 грн на місяць, навіть якщо не мають прибутку. З моменту підписання закону припинило свою роботу більш як 158 000 приватних підприємців», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня окремі категорії фізичних осіб – підприємців (ФОП), зокрема, другої і третьої груп, сплачуватимуть єдиний соціальний внесок у розмірі 704 грн на місяць, навіть якщо тимчасово не мають жодного прибутку; при цьому перша група «спрощенців» має можливість платити половину мінімального страхового внеску в розмірі 352 грн на місяць. Експерти називають цю норму контрпродуктивною, оскільки вона може відвести в тінь тих підприємців, які вели підприємницьку діяльність епізодично і платили податки тоді, коли мали прибуток.

Це нововведення вже призвело до того, що українські приватні підприємці за останні дні 2016 року стали масово закривати свій бізнес, який тимчасово простоює. Самі підприємці підозрюють, що передноворічна ініціатива і була зроблена з метою застати їх зненацька і змусити тих, хто забарився, сплатити ЄСВ за перший квартал 2017 року, оскільки податок сплачується поквартально.