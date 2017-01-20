В банк "Народний капітал" ввели тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в банк «Народний капітал» на підставі рішення Національного банку про визнання фінустанови неплатоспроможною.

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Як повідомляється на сайті фонду, тимчасову адміністрацію під керівництвом Олега Андронова введено терміном на 1 місяць - до 20 лютого 2017 року включно.

Національний банк повідомив про визнання банку «Народний капітал» неплатоспроможним вчора, 19 січня, пояснивши своє рішення невиконанням банком вимог регулятора щодо розкриття структури власності.

Як повідомляв УНІАН, у ході очищення банківської системи за 2014-2017 роки НБУ ухвалив рішення про виведення з ринку 88 банків. У тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015, 21 - в 2016 і 1 - в 2017 році. Рішення про скасування регулятор ухвалив стосовно 81 з цих банків. Лише 1 банк відновив роботу після продажу інвестору.