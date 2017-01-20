Гривня повертає втрачені позиції: зміцнилася на міжбанку до 27,44 за долар

У п'ятницю, 20 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,39/27,44 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 29,1836/29,2318 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4655/0,4682 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 27,4362 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 82 угоди на суму 39,06 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 19 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,53/27,60 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,19/29,26 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 грн/рубль.