Мінекономрозвитку: тіньова економіка рекордно скоротилася до 35% ВВП

Рівень тіньової економіки в січні-вересні 2016 року знизився на рекордні 5 п. п. порівняно з аналогічним періодом 2015 року, склавши 35% ВВП, повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

"Спостерігається зниження рівня тіньової економіки на 5 п. п., що є найбільшим зниженням за роки спостережень (з 40% від ВВП за підсумками 9 місяців 2015 року до 35% за аналогічний період 2016 року)", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, рівень тіньової економіки в Україні за підсумками січня-липня 2016 року склав 38%, знизившись на 2 п. п. порівняно з аналогічним періодом 2015 року.

За даними Мінекономрозвитку, рівень тіньової економіки в 2015 році склав 40% офіційного ВВП.

Раніше голова уряду Володимир Гройсман зазначав, що ефективна боротьба з тіньовою економікою дозволить залучити на благо громадян України не менше 1 трильйона гривень, які на поточний момент обертаються в тіні.