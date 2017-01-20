Роздрібна торгівля в Україні за рік збільшилася на 3,7%

Оборот роздрібної торгівлі в Україні до 2016 року збільшився на 3,7% в порівнянні з 2015 роком (у порівнянних цінах) до 1,159 трильйона гривень, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

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Згідно з повідомленням, найбільше зріс оборот роздрібної торгівлі у Київській та Львівській областях – на 6% і 7,5%, до 59,1 мільярда гривень і 68 мільярдів гривень відповідно. Найбільше зниження обороту зафіксовано у Донецькій області – на 3,8%, до 37,4 мільярда гривень. Роздрібний товарообіг в Києві за звітний період збільшився на 4,8% – до 184,1 мільярда гривень.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в 2015 році оборот роздрібної торгівлі склав близько 1 трильйона гривень, що на 20,7% менше аналогічного показника за 2014 рік.