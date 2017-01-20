Гривня йде на вихідні з курсом 27,44 за долар

У п'ятницю, 20 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,39/27,44 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

Читайте такожНацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,11/29,28 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 27,4285 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 454 угоди на суму 217,24 мільйона доларів.