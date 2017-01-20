Частка приватних компаній у імпорті газу в Україну в 2016 році збільшилася до 26% (інфографіка)

Частка приватних компаній, які займаються імпортом природного газу в Україну з Європи, на сьогоднішній день досягла 26%, тоді як в 2014 році їх частка становила 1%.

Про це йдеться в повідомленні НАК "Нафтогаз України" на його сторінці в Facebook.

"Значно збільшилася кількість приватних компаній у сегменті імпорту газу, їх тепер більше двох десятків. У 2016 році вони завезли в 15 разів більше газу, ніж в 2014 році. Тепер частка недержавних компаній в імпорті складає 26% (у 2014 - 1%). За даними "Укртрансгазу", за кордоном купують газ не тільки газові трейдери, але і деякі споживачі", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що приватні компанії імпортували в минулому році 2,9 мільярда кубометрів, тоді як "Нафтогаз" - 8,2 мільярда кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу тільки з ЄС, зокрема зі Словаччини – 9,1 мільярда кубометрів, Угорщини – 1 мільярд кубометрів і Польщі – 1 мільярд кубометрів.

В Україні 1 жовтня 2015 року вступив в силу закон про ринок природного газу, згідно з яким найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України" втрачає монополію на цьому ринку.