Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 27,42 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 23 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2742,8490 (20 січня – 2744,2159)

100 EUR – 2916,1971 (20 січня – 2927,5295)

10 RUR – 4,5967 (20 січня – 4,6236)

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Як повідомляв УНІАН, 20 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,39/27,44 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,11/29,28 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 27,4285 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 454 угоди на суму 217,24 мільйона доларів.