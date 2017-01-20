Трирівнева система і страхування: Розенко назвав основу майбутньої пенсійної реформи

Основи майбутньої пенсійної реформи в Україні повинні широко обговорюватися у суспільстві, і однією з таких основ може стати запровадження трирівневої системи пенсійного забезпечення, що передбачає введення накопичувального рівня та недержавного страхування. Як повідомили в прес-службі уряду, про це сказав віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко під час зустрічі з директором регіональної місії USAID Сюзан Фріц.

"Потрібно відійти від дискусій, що не мають довгострокового ефекту, про те, підвищувати чи не підвищувати пенсійний вік чи страховий стаж, змінювати або не змінювати формулу розрахунку пенсії, потрібно працювати над стратегічним баченням розвитку пенсійної системи. Якою вона буде не тільки завтра, а хоча б через 3-5 років, - цитує Розенко прес-служба. - Я вважаю, що в цілому ідеологія розвитку трирівневої пенсійної системи, що передбачає введення накопичувального рівня та розвиток недержавного пенсійного страхування, може стати прекрасною основою для проведення подальшої пенсійної реформи в Україні».

Розенко нагадав, що за минулі два роки уряду вдалося навести певний порядок у роботі Пенсійного фонду і двічі провести його аудит. "Протягом двох останніх років була проведена значна робота по наведенню порядку в Пенсійному фонді України. Ми не платимо "мертвим душам", у нас немає ніяких подвійних або потрійних виплат, немає фактів корупції у пенсійному забезпеченні. Також Пенсійний фонд значно скоротив адмінвитрати і оптимізував штат. Зараз ми працюємо над поліпшенням якості надання послуг громадянам. Зокрема, з 1 січня 2017 року люди вже мають можливість оформити пенсію без прив'язки до місця проживання", - зазначив Розенко.

Він також звернув увагу, що уряд вже подав до парламенту проект закону про засади накопичувальної системи та недержавне пенсійне страхування, а також про удосконалення чинної солідарної системи. На думку Розенка, самим слабким місцем у солідарній системі на поточний момент є недостатнє надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду з-за значного обсягу тіньової економіки.

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Як повідомляв УНІАН, проведення в Україні пенсійної реформи є однією з ключових реформ, озвучених основним кредитором країни - Міжнародним валютним фондом. При цьому завданням реформи є скорочення дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який на поточний момент перевищує 150 мільярдів гривень і буде покритий переважно за рахунок дотацій з державного бюджету. За розрахунками уряду, скорочення дефіциту ПФ можливо за рахунок детінізації зарплат і підвищення рівня платіжної дисципліни, зокрема, дисципліни сплати єдиного соціального внеску як ключового платежу до Пенсійного фонду. На поточний момент з 16 мільйонів громадян України, які працюють ЄСВ платять не більше 10 мільйонів.

Раніше віце-прем'єр-міністр Розенко підкреслював, що Україна не брала на себе фіксованих зобов'язань підвищувати пенсійний вік в рамках пенсійної реформи, тому уряд не буде робити будь-яких кроків у цьому напрямку.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначав, що ключове завдання пенсійної реформи, яку необхідно провести в Україні, - підвищення пенсій і скорочення дефіциту Пенсійного фонду.