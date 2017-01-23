Китай суттєво підвищив курс юаня до долара

Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни) підвищив у понеділок курс женьміньбі (офіційна назва юаня) до американської валюти, повідомляє Росбалт.

"Регулятор зміцнив юань на 121 базисний пункт до 6,8572 за долар США", - йдеться в повідомленні.

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Коливання біржового курсу відносно офіційного паритетного курсу, що встановлюється Народним банком, не пмають перевищувати 2%.

Зростання амплітуди коливань юаня до долара почався після запуску урядом КНР реформи механізму формування обмінного курсу юаня до долара.

В серпні 2015 року ЦБ оголосив про рішення "оптимізувати методику розрахунку" валютного курсу в бік підвищення ролі ринкових факторів з урахуванням позитивного сальдо у зовнішній торгівлі Китаю, а також міцних позицій юаня по відношенню до валют інших країн.