Іноземні інвестиції в економіку України в 2016 році склали $3,8 мільярда

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України у 2016 році склав 3,8 мільярда доларів, що майже вдвічі перевищило показник 2015 року, повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів в ході урядового семінару "Економічний розвиток регіонів: стратегія та інструменти залучення інвестицій і підвищення експортного потенціалу".

За словами Кубіва, все це стало можливо завдяки багатьом факторам, в першу чергу роботі уряду з дерегуляції та скорочення контактів представників бізнесу із чиновниками.

"В економіку України у 2016 році іноземні інвестори вклали 3,8 мільярда доларів, це вдвічі більше, ніж у 2015 році, - сказав Кубів. - Важливим досягненням стало те, що Україна піднялася у світових рейтингах. Подальше просування реформ - це пріоритет для уряду. У фокусі уваги - приватизація, реформа митниці, забезпечення рівних умов ведення бізнесу та подальша дерегуляція".

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За словами Кубіва, в числі важливих рішень уряду - скорочення дозволів, скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, скорочення документів типу "карантинних сертифікатів", що заощадило бізнесу близько 2 мільярдів гривень.

У планах 2017 року, зазначив Кубів, - подальше скорочення дозвільних документів, митних та валютних обмежень, а також переклад близько 70% існуючих дозволів в електронну форму.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 9 місяців 2016 року обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) становив 2,6 мільярда доларів. Загалом обсяг внескыв на 1 жовтня 2016 року становив 45,152 мільярда доларів. Інвестиції надійшли з 125 країн світу. Основними інвесторами України, на яких припадає 83,1% загального обсягу інвестицій, залишалися Кіпр, Нідерланди, Німеччина, Російська Федерація, Австрія, Великобританія, Британські Віргінські Острови, Франція, Швейцарія та Італія.