Кубів повідомив, що стане основою розвитку економіки України цього року

Уряд України в 2017 році змінює модель розвитку економіки і закладає в її основу зростання інвестиційного попиту і збільшення обсягів експорту.

Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів в ході урядового семінару "Економічний розвиток регіонів: стратегія та інструменти залучення інвестицій і підвищення експортного потенціалу".

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"Ми змінюємо модель розвитку економіки. Якщо попередня модель базувалася на розширення споживчого попиту, то тепер основними факторами зростання стануть експорт та інвестиційний та інноваційний попит. Зараз ми обговорюємо проект інноваційного розвитку промисловості України, стратегічно ми її бачимо до 2025 року", - сказав Кубів.

За його словами, ключовими пріоритетами такого розвитку повинні стати зростання продуктивності праці в переробці, зростання зайнятості в переробці до 2,3 мільйона людей з 1,3 мільйона осіб, збільшення частки промислових товарів у структурі експорту до 75-80%, зменшення енергоємності виробництва до 1,5% з 7%, а також вихід на нові ринки, в тому числі країн Азії і Африки.

"Мета – збільшення ВВП на душу населення з 2 тисяч доларів до 5 тисяч доларів. Три головних завдання – прискорення впровадження технологій, посилення конкурентоспроможності національного товаровиробника, формування потужних вертикально інтегрованих структур на базі національних виробників", – сказав Кубів.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що Україна повинна використовувати свої можливості для того, щоб відійти від сировинного типу економіки і перейти до створення національного продукту і завоювання світових товарних ринків.

Уряд закладає в 2017 році зростання економіки на рівні 3%.