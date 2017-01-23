Кабмін має намір до кінця року створити Службу фінансових розслідувань замість податкової поліції – Гройсман
Уряд має намір до кінця року створити Службу фінансових розслідувань замість податкової поліції та економічних підрозділів силових структур.
Кабінет міністрів України має намір до кінця поточного року сформувати Службу фінансових розслідувань, яка акумулює функції податкової поліції, а також економічних підрозділів силових структур, включаючи Міністерство внутрішніх справ і Службу безпеки України.
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Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході урядового семінару "Економічний розвиток регіонів: стратегія та інструменти залучення інвестицій і підвищення експортного потенціалу".
"Цього року, до кінця року, ми створимо Службу фінансових розслідувань", - сказав Гройсман.
Він нагадав, що контролери, які "кошмарять бізнес", є "класовими ворогами" уряду. "Беріть і викидайте таких (контролерів – УНІАН) з підприємств. Я за те, щоб були інспекції, і я буду контролювати, скажімо, те, як будуть платити людям мінімальні зарплати. Я підтримую контроль, але без штрафних санкцій. Тому що наше завдання не отримати штраф, а забезпечити безпеку та якість", – сказав Гройсман.
Раніше в Міністерстві фінансів України повідомили про плани в найближчі дні внести на розгляд уряду законопроект про створення фінансової поліції, що передбачає проведення глибокої реформи силового підрозділу податкових органів і перетворення його в аналітичну службу.
Раніше глава Мінфіну Олександр Данилюк зазначав, що ліквідація силового підрозділу в структурі ДФС є однією з складових загальної реформи служби. В уряді також припускали, що на зміну податкової міліції має прийти служба фінансових розслідувань, проте її структура, функції і підпорядкованість є предметом обговорення.