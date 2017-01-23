Кабмін має намір до кінця року створити Службу фінансових розслідувань замість податкової поліції – Гройсман

Кабінет міністрів України має намір до кінця поточного року сформувати Службу фінансових розслідувань, яка акумулює функції податкової поліції, а також економічних підрозділів силових структур, включаючи Міністерство внутрішніх справ і Службу безпеки України.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході урядового семінару "Економічний розвиток регіонів: стратегія та інструменти залучення інвестицій і підвищення експортного потенціалу".

"Цього року, до кінця року, ми створимо Службу фінансових розслідувань", - сказав Гройсман.

Він нагадав, що контролери, які "кошмарять бізнес", є "класовими ворогами" уряду. "Беріть і викидайте таких (контролерів – УНІАН) з підприємств. Я за те, щоб були інспекції, і я буду контролювати, скажімо, те, як будуть платити людям мінімальні зарплати. Я підтримую контроль, але без штрафних санкцій. Тому що наше завдання не отримати штраф, а забезпечити безпеку та якість", – сказав Гройсман.

Раніше в Міністерстві фінансів України повідомили про плани в найближчі дні внести на розгляд уряду законопроект про створення фінансової поліції, що передбачає проведення глибокої реформи силового підрозділу податкових органів і перетворення його в аналітичну службу.

Раніше глава Мінфіну Олександр Данилюк зазначав, що ліквідація силового підрозділу в структурі ДФС є однією з складових загальної реформи служби. В уряді також припускали, що на зміну податкової міліції має прийти служба фінансових розслідувань, проте її структура, функції і підпорядкованість є предметом обговорення.