Уряд України має забезпечити економічний прорив держави - Гройсман

Уряд України та регіональні органи влади повинні вирішити основне завдання - забезпечити економічний прорив держави.

Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході урядового семінару "Економічний розвиток регіонів: стратегія та інструменти залучення інвестицій і підвищення експортного потенціалу".

"Перед урядом стоїть одне завдання - забезпечити економічний прорив. Але не гаслами, а реальними справами, - сказав Гройсман. - Ніколи друкарський верстат не робив країну успішною, тільки розвиток національної економіки. Ми повинні бути вдячні тим, хто інвестує в економіку. Ми повинні допомагати бізнесу бути ефективним".

Прем'єр додав, що багато що залежить не тільки від центральної влади, але також від того, як цю ініціативу підтримають на місцях, де вже з'явилися можливості покращувати життя людей. "Бюджетів зросли в кілька разів. Тільки минулого року понад 45 мільярдів гривень зростання доходів", - сказав Гройсман, зазначивши, що це інвестиції в локальні робочі місця та локальний розвиток економіки. І інструменти у регіонів для такого розвитку є, запевнив прем'єр.

Читайте такожУкраїна має розвивати переробку агропродукції - Гройсман

Гройсман додав, що країні необхідно розвивати виробництво товарів з високою доданою вартістю всередині країни. "У нас величезний потенціал, щоб розвивати експортні можливості, створювати продукт і представляти його на міжнародних ринках", - сказав глава уряду.

Раніше перший віце-прем'єр Степан Кубів зазначив, що уряд України в 2017 році змінює модель розвитку економіки і закладає в її основу зростання інвестиційного попиту і збільшення обсягів експорту. Обговорюється, зокрема, проект інноваційного розвитку промисловості України до 2025 року.

Ключовими пріоритетами розвитку мають стати зростання продуктивності праці в переробці, зростання зайнятості в переробці до 2,3 мільйона осіб з 1,3 мільйона осіб, збільшення частки промислових товарів у структурі експорту до 75-80%, зменшення енергоємності виробництва до 1,5% з 7%, а також вихід на нові ринки, в тому числі країн Азії і Африки.

Глобальна мета – збільшення ВВП на душу населення з 2 тисяч доларів до 5 тисяч доларів. Три головних завдання – прискорення впровадження технологій, посилення конкурентоспроможності національного товаровиробника, формування потужних вертикально інтегрованих структур на базі національних виробників. Уряд закладає в 2017 році зростання економіки на рівні 3%.