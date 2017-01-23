У Мінфіні підрахували, на скільки зросла економіка України в 2016 році

Валовий внутрішній продукт України у 2016 році зріс на 1,8%, повідомила заступник міністра фінансів Оксана Маркарова в Києві на семінарі з економічного розвитку регіонів.

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«1,8% зростання у минулому році і 3%-ве зростання, яке ми прогнозуємо на 2017 рік», - сказала вона.

За словами заступника міністра, драйверами економічного зростання у 2017 році мають стати приплив інвестицій і збільшення експорту.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, валовий внутрішній продукт України у третьому кварталі 2016 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 2%.

Державний бюджет на 2017 рік передбачає зростання ВВП України на рівні 3%. Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2017 році у 2,5%.