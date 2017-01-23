У Нацбанку розповіли, як підвищення "мінімалки" вплине на інфляцію

Підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень позитивно вплине на зростання ВВП, за оцінками НБУ, на 0,5%, але з іншого боку - збільшить інфляцію на 1%.

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Про це в інтерв'ю Liga.net заявив заступник голови Нацбанку Олег Чурій.

"Щодо інфляції в 2017 році у нас залишається та ж мета - 8% плюс-мінус 2%. Підвищення мінімалки має двоякий ефект. З одного боку, воно позитивно вплине на зростання ВВП, за нашими оцінками, на 0,5%, з іншого - збільшить інфляцію на 1%", - зазначив він.

За його словами, цього тижня НБУ презентує інфляційний звіт з оновленим прогнозом інфляції.

"Але навіть з підвищенням мінімалки ми потрапляємо в нашу мету 8% плюс-мінус 2%", - підкреслив банкір.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня поточного року в Україні набула чинності норма про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень. Додатковий обсяг видатків на забезпечення підвищення мінімальної зарплати, за оцінками уряду, становитиме 28 мільярдів гривень.

Крім того, з початку року набрали чинності законодавчі норми, якими серед іншого передбачається введення штрафу за виплату зарплат "у конверті" у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.

Інфляція в Україні в 2016 році (грудень 2016 року до грудня 2015 року) знизилася до 12,4% в порівнянні з інфляцією 43,3% в 2015 році, і досягла мінімального значення за останні 2 роки.