Результати аналізу е-декларацій: НАБУ розслідує вже 25 справ

Як повідомила прес-служба НАБУ, зареєстровано ще три провадження; всі вони стосуються представників судової гілки влади.

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Два з них розпочаті за фактом внесення недостовірних відомостей (ст.366-1 Кримінального кодексу України), одне — за фактом незаконного збагачення (ст.368-2 КК України).

«Отже, станом на 23 січня загальна кількість кримінальних проваджень, що розслідують детективи НАБУ за відомостями, вказаними в е-деклараціях, становить 25. Вони стосуються дій 24 осіб: 14 – суддів,6 – народних депутатів України, 2 – голів райдержадміністрацій, 1 – заступника голови обласної ради, 1 – керівника центрального органу виконавчої влади», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, перші кримінальні провадження за результатами аналізу даних у е-деклараціях детективи НАБУ внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) 17 листопада 2016 року.