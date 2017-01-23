Гривня зміцнилася ще на пару копійок

У понеділок, 23 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,25/27,31 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 29,2147/29,2790 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 27,3325 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 456 угод на суму 221,18 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,30/27,35 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,2901/29,3438 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4593/0,4607 грн/рубль.