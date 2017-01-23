Обсяг держборгу єврозони впав до мінімуму з 2012 року і становить 90% від ВВП

Обсяг державного боргу єврозони в третьому кварталі 2016 року впав до мінімального рівня з 2012 року - 90,1% від ВВП проти 91,2% від ВВП у другому кварталі минулого року.

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Про це повідомляє європейське статистичне агентство Євростат, передає Прайм.

Аналогічний показник по ЄС досяг у звітному кварталі 83,3% від ВВП з 84,2% у другому кварталі 2016 року.

У третьому кварталі 2015 року показник по єврозоні становив 91,5%, а ЄС - 85,9% від ВВП.

Раніше повідомлялося, що профіцит зовнішньоторговельного балансу єврозони в листопаді зріс на 28,85% порівняно з жовтнем - до 25,9 мільярда євро з 20,1 мільярда євро. Прогноз аналітиків передбачав зростання показника в звітному місяці до 22 мільярдів євро. У річному вираженні індикатор у звітному місяці також збільшився - на 13,1% з рівня листопада 2015 року в 22,9 мільярда євро.

У той же час профіцит зовнішньоторговельного балансу Євросоюзу в листопаді порівняно з жовтнем збільшився в 2,7 раза - до 6,9 мільярда євро з 2,7 мільярда євро. У річному вираженні показник піднявся на 21% з рівня листопада 2015 року в 5,7 мільярда євро.