Нацбанк продовжує зміцнювати офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 24 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2733.2499 (23 січня – 2742.8490)

100 EUR – 2928.6773 (23 січня – 2916.1971)

10 RUR – 4.5934 (23 січня – 4.5967)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 23 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,25/27,31 грн/дол..

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,2147/29,2790 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,3325 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 456 угод на суму 221,18 млн дол.