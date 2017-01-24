Фонд гарантування попередив позичальників "Платинум Банку" про шахраїв

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб закликав позичальників неплатоспроможного «Платинум Банку» повертати кредити виключно на рахунки банку.

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Як повідомляється на сторінці Фонду в соцмережі Facebook, тимчасовий адміністратор банку попередив про факти шахрайства з боку сторонніх осіб та організацій, що розсилають кредиторам повідомлення з вимогою здійснювати погашення заборгованості перед банком за реквізитами іншої фінансової компанії.

«У зв'язку з цим «Платинум Банк» зазначає, що єдиним дійсним кредитором за укладеними раніше договорами залишається банк», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав неплатоспроможним «Платинум Банк» 11 січня.

«Платинум банк» (раніше «Міжнародний іпотечний банк») працює на ринку України з 2005 року.

Згідно з даними звітності НБУ на 1 жовтня 2016 року, за обсягом активів банк займав 22-е місце серед 100 працюючих в Україні банків.