Фонд гарантування попередив позичальників "Платинум Банку" про шахраїв
ФГВФО закликав позичальників повертати кредити виключно на рахунки банку.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб закликав позичальників неплатоспроможного «Платинум Банку» повертати кредити виключно на рахунки банку.
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Як повідомляється на сторінці Фонду в соцмережі Facebook, тимчасовий адміністратор банку попередив про факти шахрайства з боку сторонніх осіб та організацій, що розсилають кредиторам повідомлення з вимогою здійснювати погашення заборгованості перед банком за реквізитами іншої фінансової компанії.
«У зв'язку з цим «Платинум Банк» зазначає, що єдиним дійсним кредитором за укладеними раніше договорами залишається банк», - зазначається в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав неплатоспроможним «Платинум Банк» 11 січня.
«Платинум банк» (раніше «Міжнародний іпотечний банк») працює на ринку України з 2005 року.
Згідно з даними звітності НБУ на 1 жовтня 2016 року, за обсягом активів банк займав 22-е місце серед 100 працюючих в Україні банків.