Емісії не буде, держборг скоротять: Кубів розповів про плани Кабміну на 2017 рік

Кабінет міністрів України цього року має намір утриматися від будь-яких емісійних дій і розраховує скоротити обсяг державного боргу за підсумками року.

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Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів у ході обговорення середньострокового плану пріоритетних дій уряду до 2020 року.

«Ми утримаємося від будь-яких форм емісій і розраховуємо на скорочення держборгу», - сказав Кубів.

При цьому він наголосив, що ключовим у сфері економічних перетворень залишиться неухильне дотримання рекомендацій основних кредиторів країни, насамперед Міжнародного валютного фонду.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за підсумками 11 місяців 2016 року становила 67,54 млрд дол. За оцінками аналітиків, державний і гарантований державою борг України на кінець 2017 року знизиться порівняно з показником 2016 року до 75% ВВП з 80% ВВП.