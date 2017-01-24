Кабмін очікує зростання іноземних інвестицій цього року до $4,5 мільярда

Кабінет міністрів України очікує, що приплив прямих іноземних інвестицій за підсумками поточного року становитиме 4,5 млрд дол. проти 3,8 млрд дол., залучених у 2016 році.

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Про це сказав перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов у ході обговорення середньострокового плану пріоритетних дій уряду до 2020 року.

При цьому Нефьодов уточнив, що в наступні роки за умови реформ і модернізації економіки приплив інвестицій може бути подвоєний - до 8 млрд дол. і більше.

«Чистий приплив прямих іноземних інвестицій, ми очікуємо, зросте з 3,8 млрд дол. до 4,5 млрд у 2017 році. І ми розраховуємо, що цей показник подвоїться до 2020 року», - сказав Нефьодов.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Мінекономрозвитку, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України у 2016 році становив 3,8 млрд дол., що майже вдвічі перевищило показник 2015 року. Інвестиції надійшли зі 125 країн світу. Разом з тим, основними інвесторами України, на яких припадає 83,1% загального обсягу інвестицій, залишалися Кіпр, Нідерланди, Німеччина, Російська Федерація, Австрія, Великобританія, Британські Віргінські Острови, Франція, Швейцарія та Італія.