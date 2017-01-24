Вартість активів банку "Михайлівський" завищена в 36 разів – оцінювачі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оприлюднив результати інвентаризації активів банку «Михайлівський», згідно з яким незалежні оцінювачі визначили реальну вартість активів банку, що в 36 разів нижча за балансову.

Читайте такожФонд гарантування відновлює виплати вкладникам банку "Михайлівський"

Про це йдеться в повідомленні на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, вартість активів банку «на папері» перевищила 5,113 млрд грн, у той час як реальна їх вартість становить 138,13 млн грн.

«З того, що може бути продано в процесі ліквідації в першу чергу - це власне майно банку: стара комп'ютерна техніка, меблі, касове обладнання, банкомати та інше. На балансі банку немає жодного приміщення або земельної ділянки комерційного призначення, а транспортних засобів - тільки причіп».

Згідно з повідомленням, кредитний портфель юридичних осіб, розмір якого у звітності банку становив 1,478 млрд грн, незалежні оцінювачі оцінили в 59,47 млн грн. Такі цифри пояснюються тим, що майже весь кредитний портфель юросіб - кредити пов'язаних з власником банку компаній напередодні визнання банку неплатоспроможним шляхом фіктивних угод були виведені з банку. На балансі ж залишилися кредитні договори на майже 1 млрд грн, єдиним забезпеченням за якими є землі сільськогосподарського призначення в Макарівському районі Київської області, орієнтовна ринкова вартість яких становить 50 млн грн.

Читайте такожСуд заарештував майно екс-власника банку "Михайлівський"

Фонд гарантування за фактом виявлених у банку махінацій, у тому числі з активами, подав сім заяв в правоохоронні органи про вчинення кримінальних злочинів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав банк «Михайлівський» неплатоспроможним 23 травня 2016 року. Напередодні, 20 травня, голова правління банку Ігор Дорошенко залишив посаду, при цьому банк провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб з пов'язаних компаній «Кредитно-інвестиційний центр» і «Інвестиційно-розрахунковий центр», що збільшило навантаження на Фонд гарантування на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Крім того, напередодні введення тимчасової адміністрації банк «Михайлівський» уклав договори факторингу з фінансовими компаніями «Фагор» і «Плеяда», згідно з якими поступився правами вимоги за своїми кредитами. Згодом Фонд гарантування вкладів визнав ці договори нікчемними, однак зазначені компанії намагаються відстоювати свої інтереси через суд.

19 листопада минулого року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, заподіяної зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг», який прирівнює більшість сумнівних вкладів до банківських.