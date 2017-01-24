НБУ сьогодні купив у банків майже $22 мільйона

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 24 січня, купив у банків 21,6 мільйона доларів.

Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону склав 27,2458 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 25,2 мільйона доларів.

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За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 14:00 встановилися на рівні 27,20/27,24 гривні/долар.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до цього годині склав 27,2316 гривні/долар. Учасники ринку уклали 348 угод на 165,86 мільйона доларів.