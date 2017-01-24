Переговори з МВФ проходять в робочому порядку – заступник міністра фінансів

Переговори з ключовим кредитором України – Міжнародним валютним фондом щодо третього перегляду програми співпраці, затвердженої в березні 2015 року, проходять в робочому порядку, повідомила заступник міністра фінансів України Оксана Маркарова.

"Все вирішуємо в робочому порядку", – сказала Маркарова.

Разом з тим, до розкладу засідань Ради директорів МВФ питання України наразі не внесено. Зокрема, в ньому аж до 30 січня значаться Індія, Індонезія, Кенія, Іспанія, Лаос та низку острівних держав.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) об'ємом 17,5 мільярда доларів у вересні 2016 року – після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна вже отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 мільярда доларів.

У листопаді 2016 року в Україні працювала місія МВФ, яка висловила задоволення ходом реформ і яка погодила параметри бюджету на 2017 рік. У Києві розраховували, що за підсумками роботи місії відбудеться засідання Ради директорів фонду і країна отримає четвертий кредитний транш розміром 1,3 мільярда доларів. Однак засідання не відбулося ані в листопаді, ані в грудні, хоча Україна виконала всі рекомендації МВФ як в частині прийняття держбюджету на 2017 рік, так і в частині відновлення банківської системи та націоналізації найбільшого в країні банку "Приватбанку".

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У Міністерстві фінансів очікують, що засідання Ради директорів МВФ по Україні відбудеться наприкінці січня – початку лютого поточного року. У самому фонді відзначали, що точної дати засідання немає, але воно може відбутися "в найближчі тижні". Якщо рішення фонду буде позитивним, Україна може розраховувати на отримання четвертого траншу, його розмір буде, найімовірніше, відкоригований і становитиме близько 1 мільярда доларів. Крім того, Україна та МВФ підпишуть оновлений меморандум про співпрацю, що передбачає подальші етапи роботи і ключові реформи, необхідні для отримання коштів.

Підтримка України з боку міжнародних фінансових організацій, особливо МВФ, а також урядів країн "Великої сімки" залишається важливим елементом забезпечення економічної стабільності та ефективності реформ в країні.