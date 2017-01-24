Регіони затвердили 99,7% місцевих бюджетів - Мінфін

Місцеві органи влади вже затвердили 10 072 місцевих бюджетів на 2017 рік, або 99,7% їх загальної кількості.

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, в тому числі затверджені всі місцеві бюджети в Закарпатській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та бюджет міста Києва.

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За даними Мінфіну, залишаються не затвердженими 29 місцевих бюджетів, у тому числі 2 обласних (Волинської та Запорізької областей).

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада оприлюднила Закон про державний бюджет України на 2017 рік з граничним рівнем дефіциту в 77,5 мільярда гривень, що становить 3% ВВП.

Закон прийнятий у парламенті 21 грудня 2016 року, підписаний президентом України Петром Порошенком 26 грудня і набув чинності з 1 січня 2017 року.