Гривня на міжбанку зміцнилася до 27,27 за долар

У вівторок, 24 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,22/27,27 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,2147/29,2790 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,2319 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 478 угод на суму 271,14 мільйона доларів.