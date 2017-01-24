Рік утримання окупованого Криму обійшовся бюджету РФ в $1,34 мільярда

Про це заявила "міністр фінансів" окупованого Криму Ірина Кивико, повідомляє ТАСС.

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"Розмір дефіциту консолідованого бюджету Республіки Крим на 2016 рік склав 19,3 млрд рублів", - сказала вона, зазначивши, що джерелом фінансування дефіциту кримської скарбниці є кредит з федерального бюджету РФ.

"Міністр" уточнила, що в грудні 2016 року так звана влада Криму вже залучили бюджетний кредит з федерального бюджету на часткове покриття дефіциту в розмірі 5 млрд рублів ($84 млн).

"Обсяг безоплатних надходжень за 2016 рік з федерального бюджету склав 79,7 млрд рублів ($1,34 млрд), або 120,5% до показників минулого року", - сказала окупаційний міністр.