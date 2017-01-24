Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 27,23 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 25 січня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2723,1902 (24 січня – 2733,2499)

100 EUR – 2926,8848 (24 січня – 2928,6773)

10 RUR – 4,5987 (24 січня – 4,5934)

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Як повідомляв УНІАН, 24 січня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,22/27,27 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,2147/29,2790 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,2319 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 478 угод на суму 271,14 мільйона доларів.