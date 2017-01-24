Суд підтвердив правомірність рішення НБУ про ліквідацію "КСГ Банку"

Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "КСГ Банку".

Як повідомляється на сайті НБУ, відповідну постанову ухвалено за позовом одного з акціонерів банку Сергія Касьянова, який вимагав скасувати рішення НБУ від 30 серпня 2016 року і зобов'язати регулятора відновити роботу фінустанови.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк 30 серпня прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "КСГ Банку" за систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Наприкінці грудня 2016 року правоохоронці в рамках розслідування за фактом протиправного заволодіння коштами в "КСГ Банку" на суму понад 386 мільйонів гривень провели одночасні обшуки за 13 адресами приміщень банку, його посадових осіб і колишніх власників.

"КСГ Банк" (раніше "Європейський банк раціонального фінансування") працює на ринку України з 1993 року. Основними акціонерами банку були Сергій та Ксенія Касьянови, а також Олександр Шепелєв.