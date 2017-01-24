Нацбанк зареєстрував нову платіжну систему "Платисервіс"

Національний банк України 24 січня зареєстрував внутрішньодержавну платіжну систему "Платисервіс".

Згідно з повідомленням на сайті регулятора, НБУ погодив правила внутрішньодержавної платіжної системи "Платисервіс" і видав платіжної організації цієї системи свідоцтво №32. Розрахунковим банком нової платіжної системи є "Акордбанк".

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Платіжна система "Платисервіс" створена для здійснення готівкових і безготівкових переказів в національній валюті від фізичних осіб на користь фізичних та юридичних осіб в межах України.

Також НБУ погодив зміни до правил платіжної системи "Правекс-Телеграф", платіжною організацією якої є "Правекс-банк".

Як повідомляв УНІАН, загалом Національний банк України зареєстрував 22 міжнародних і внутрішньодержавних платіжних системи, створені резидентами, з яких 8 платіжних систем, створених банками України, та 14 - небанківськими установами України.