Ліквідацію банку "Демарк" продовжили ще на рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив терміни ліквідації банку "Демарк" на 1 рік - до 29 січня 2018 року включно.

Як повідомляється на сайті фонду, на цей же період продовжуються повноваження ліквідатора банку Володимира Приходька.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав процедуру ліквідації банку "Демарк" в січні 2015 року після рішення Національного банку про відкликання банківської ліцензії. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 29 вересня 2014 року.

Банк "Демарк" (м. Чернігів) працює на ринку України з 1992 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів згідно з класифікацією Національного банку України.